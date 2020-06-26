Это агония! – Азаров рассказал, как Зеленский покрывает криминал в Украине (видео)

Главное Политика
Родион Власов0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Бывший премьер Украины Николай Азаров сообщил о том, что Владимир Зеленский действует неподобающим для президента образом. Он сослался на то, что Зеленский ничего не сделал, когда активиста партии Шария чуть не убили в Харькове из-за его политических убеждений.

Николай Азаров
Николай Азаров. Фото — Glavred.info

Об этой информации сообщил Азаров на своей страничке в «Твиттере», передает «НБН».

«В Харькове пытались убить молодого человека, который вел в Киеве колонну митингующих от партии Шария. Парень чудесным образом остался жив. Сейчас им занимаются медики, но при этом все молчат. Молчат губернатор, правоохранительные органы, офис Президента. Получается так, что сегодняшняя власть покрывает убийство невиновного человека. Это агония!», — написал Азаров.

Затем уже на видеоролике Азаров предположил, что либо сам Зеленский, либо кто-то из правительства использует радикалов, а возможно и наемных убийц ради своих политических выгод.

Пользователи соцсетей тоже решили высказать свои мнения. Половина из них была на стороне Азарова. Однако другая часть высказалась за то, что Анатолий Шарий и его партийные деятели – это «ватники», которых в Украине не любят.

Напомним, Пушилин запретил покидать «ДНР»: главарь террористов издал новый указ.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Зеленский не выполнил обещания.

Зеленский обвинил правоохранителей в отсутствии весенних посадок коррупционеров

Ник Петров

Сегодня БПП проведет заседание фракции

Дмитрий Климов

В ЦИК документы подали уже 35 потенциальных кандидатов в президенты

Дмитрий Климов

Добавить комментарий