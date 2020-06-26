Это агония! – Азаров рассказал, как Зеленский покрывает криминал в Украине (видео)

Бывший премьер Украины Николай Азаров сообщил о том, что Владимир Зеленский действует неподобающим для президента образом. Он сослался на то, что Зеленский ничего не сделал, когда активиста партии Шария чуть не убили в Харькове из-за его политических убеждений.

Об этой информации сообщил Азаров на своей страничке в «Твиттере», передает «НБН».

«В Харькове пытались убить молодого человека, который вел в Киеве колонну митингующих от партии Шария. Парень чудесным образом остался жив. Сейчас им занимаются медики, но при этом все молчат. Молчат губернатор, правоохранительные органы, офис Президента. Получается так, что сегодняшняя власть покрывает убийство невиновного человека. Это агония!», — написал Азаров.

Затем уже на видеоролике Азаров предположил, что либо сам Зеленский, либо кто-то из правительства использует радикалов, а возможно и наемных убийц ради своих политических выгод.

Пользователи соцсетей тоже решили высказать свои мнения. Половина из них была на стороне Азарова. Однако другая часть высказалась за то, что Анатолий Шарий и его партийные деятели – это «ватники», которых в Украине не любят.

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