Пушилин запретил покидать «ДНР»: главарь террористов издал новый указ

Политика
Родион Власов0
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Глава «ДНР» Денис Пушилин принял решение о том, что не все желающие смогут выезжать из «республики». Он запретил выезд из «ДНР» фактически всем «государственным служащим». Стоит отметить, что даже в Российскую Федерацию эти люди теперь не смогут выехать, если на это нет особых причин.

Денис Пушилин
Денис Пушилин. Фото — Onpress.info

Об этой информации сообщили «Донецкие Новости», сославшиеся на свои источники у сепаратистов, передает «НБН».

Отмечается, что вышеупомянутое решение было принято сравнительно недавно. Однако примечателен тот факт, что в перечне невыездных нет самого главаря «ДНР». Иными словами, Пушилин может выезжать из «республики» по своему усмотрению. Ниже представлен список тех, кто не сможет покинуть оккупированную часть Донбасса:

Кроме того, запрет не распространяется на тех людей, которые выезжают за пределы «ДНР» в служебных целях или для экстренного лечения. Также «госслужащим» позволят с 25 по 1 июля 2020 выехать в РФ, чтобы проголосовать за изменения в Конституцию РФ. Позволяется также выезд в РФ ради получения паспорта этой страны.

«Однако, чтобы госслужащий мог воспользоваться этими лазейками, ему нужно будет пройти процедуру письменного согласования. Подпись же должен поставить сам Пушилин», — подытожили в источнике.

Напомним, процесс разрушения Украины начат – в «ОПЗЖ» готовятся к активным действиям.


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