Киев прислал нам документы – Никонорова заявила о получении преимущества «ДНР»

«Министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова заявила об успехе переговоров с Киевом. Она рассказала о получении письменной позиции законных властей Украины об особом статусе Донбасса. Она считает, что теперь можно начать предметное обсуждения относительно «народных республик».

Об этом сообщил ряд сепаратистских СМИ, передает «НБН».

«Мы положительно восприняли то, что Киев впервые решился прислать нам документы относительно правового аспекта особого статуса Донбасса. Теперь, когда у нас на руках есть четкие письменные позиции обеих сторон, наконец-то можно начать предметный диалог», — заявила Никонорова.

Вместе с тем, так называемый «министр ДНР» признал, что все еще многие вопросы остаются без ответа. В «ДНР» считают, что власти Киева намерены вести политику игнорирования предложений «ДНР» и «ЛНР».

«Украинская сторона продолжает любыми методами игнорировать нас. Они систематично отказывают нам в том, чтобы прописать особый статус Донбасса в Конституции», — сказала Никонорова.

Напомним, как сообщалось ранее, выплаты пенсий в Украине увеличились: официальное сообщение ПФУ.