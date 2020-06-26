Киев прислал нам документы – Никонорова заявила о получении преимущества «ДНР»

Политика
Родион Власов0
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«Министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова заявила об успехе переговоров с Киевом. Она рассказала о получении письменной позиции законных властей Украины об особом статусе Донбасса. Она считает, что теперь можно начать предметное обсуждения относительно «народных республик».

Наталья Никонорова
Наталья Никонорова. Фото — dontimes.ru

Об этом сообщил ряд сепаратистских СМИ, передает «НБН».

«Мы положительно восприняли то, что Киев впервые решился прислать нам документы относительно правового аспекта особого статуса Донбасса. Теперь, когда у нас на руках есть четкие письменные позиции обеих сторон, наконец-то можно начать предметный диалог», — заявила Никонорова.

Вместе с тем, так называемый «министр ДНР» признал, что все еще многие вопросы остаются без ответа. В «ДНР» считают, что власти Киева намерены вести политику игнорирования предложений «ДНР» и «ЛНР».

«Украинская сторона продолжает любыми методами игнорировать нас. Они систематично отказывают нам в том, чтобы прописать особый статус Донбасса в Конституции», — сказала Никонорова.

Напомним, как сообщалось ранее, выплаты пенсий в Украине увеличились: официальное сообщение ПФУ.

 


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