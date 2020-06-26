Мы это точно сделаем — Зеленский уверен, что Украина вернет Крым

Во время рабочей поездки в Херсон и общения с крымским татарином глава государства уверил, что аннексированный Крым обязательно вернется в Украину.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.

Во время своего пребывания на реконструкции аэропорта «Херсон», президент Украины поздравил всех с Днем крымско-татарского флага:

«Мы всех обязательно вернем. Всех, и Крым, и людей. Мы безумно верим в это».

Глава государства также пообщался с крымско-татарским активистом, который подарил Владимиру Зеленскому флаг крымских татар. Он также пожелал президенту как можно скорее поднять его на деоккупированном полуострове:

«Мы будем хранить этот флаг и обязательно поднимем его в Крыму. Именно этот флаг. Я отвезу его в свой кабинет, чтобы каждый смотреть и помнить о нашем Крыме», — заявил Зеленский.

Напомним, ранее мы писали, что изменения в российской Конституции не повлияют на деоокупацию Крыма.