Процесс разрушения Украины начат – в «ОПЗЖ» готовятся к активным действиям

Во фракции «ОПЗЖ» заявили о том, что для Украины настает начало конца. Такое мнение выразил народный депутат Украины от «ОПЗЖ» Илья Кива, который сослался на действия националистов. По его словам, их поступки приведут к полному развалу страны.

Об этой информации сообщил сам Кива на офицальном сайте «ОПЗЖ», передает «НБН».

«Процесс разрушения Украины начат. Целый ряд боевых отрядов был подготовлен. Уже завтра они будут расстреливать людей на наших улицах. Эти лица принадлежат к определенным организациям, как например к «Нацкорпусу», — сообщил нардеп.

По словам Кивы, радикальные националисты делают все возможное, чтобы превратить Украину в колонию, а затем полностью уничтожить. Более того, он обвинил националистические организации в рэкетирстве, а также похищении людей. Не умолчал Кива и о том, что националисты уничтожают украинский бизнес.

«Кто-то во всю реализовывает план касательно полного разложения общества и уничтожения нашей страны. Однако мы будем с этим обороться. Мы создали Гражданское движение «Патриоты – За жизнь» именно для этого. Мы собираемся противостоять хаосу и беспределу, который царит в нашей стране», — подытожил Кива.

Напомним, оккупанты «Л/ДНР» признались в успехе ВСУ: боевики рассказали, как Украина громит их.