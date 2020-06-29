Донбасс перекрыл сообщение с Украиной: все КПП были заблокированы по приказу Пушилина

Стало известно о том, что линия соприкосновения со стороны оккупированной Донецкой области закрылась в субботу 28 июня. Днем ранее Денис Пушилин дал указание перекрыть КПВВ. Люди уже с выходных начали сильно возмущаться из-за подобных мер сепаратистов.

Об этой информации сообщил «МК», сославшийся на свой источник в «правительстве ДНР», передает «НБН».

Отмечается, что из-за вышеупомянутого ситуация на КПВВ «Еленовка» уже неуправляема. Известно, что такая мера последовала из-за так называемой «провокации ВСУ», которые, как сказал источник, якобы не знают о существовании псевдореспублики «ДНР». По словам источника, украинские пограничники не слушаются указаний и приказов оккупантов.

«Наши решились оттолкнуться от опубликованного Зеленским видеоролика. Это правильно. Сразу необходимо было данную лавочку прикрывать. Куда все они едут? Конечно же, на моря, в Одессу. Все были уверены, что вернутся домой уже через пару недель, а здесь неожиданный сюрприз!», — сообщил источник.

После этого он рассказал, что Денис Пушилин в данный момент стал объектом для проклятий. По словам источника, еще одна важная проблема заключается в том, что из самого Луганска и обратно через КПВВ «Станица Луганская» люди проходят свободно, но с посредниками от ОБСЕ.

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