Оккупанты готовятся к захвату Славянска – Голубуцкий предупредил Украину о новой агрессии РФ

Политолог и блогер Алексей Голобуцкий сообщил о том, что целостности Украинского государства снова угрожает агрессор. На этот раз он сослался на тот факт, что Неля Штепа хочет стать мэром Славянка. По его мнению, это является «зловещим» сигналом для всего Донбасса.

Об этой информации сообщил Голобуцкий в своем Телеграм-канале, передает «НБН».

«Штепа является соучастницей Стрелкова, что в свое время содействовала оккупации украинского города Славянск. Ее даже официально обвиняли в том, что она создавала террористические группы. Теперь же она идет на выборы в этом городе», — сообщил Голобуцкий в самом начале.

После этого Голобуцкий рассказал об осведомленности насчет вышеупомянутого главы ОП Сергея Трофимова. По словам политолога, Сергей Трофимов знает о ее планах. Он якобы распорядился насчет того, чтобы Штепе не мешали.

«Хотя и идет подготовка к местным выборам, это понятно, что оккупанты готовятся к захвату Славянска. Да и не только его. В других городах просто есть свои «штепы. Кремль, а возможно и сам Путин как бы намекает на то, что гидру оккупантов нужно уничтожать на корню. В противном случае она снова оживает», — подытожил он.

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