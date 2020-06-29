Назван главный кандидат на замену Зеленскому: опрос показал президенту тревожную картину

Результаты опроса «Центра Разумкова» стали крайне неприятными для нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Его рейтинг упал до исторического минимума в 25,3%.

Об этом сообщает «Обозреватель», передает «НБН».

Стоит напомнить, что еще в сентябре 2019 года Зеленского поддерживали 56,1% граждан Украины. Вместе с тем, пока рейтинг главы государства стремительно падает его главные конкуренты напротив крепнут. Так фаворитом на замену Зеленскому стал представитель открыто пророссийской партии «ОПЗЖ» Юрий Бойко. В сентябре 2019 года рейтинг Бойко составлял всего 7,2%, а на сегодняшний день составляет уже 14,6%. При этом тенденция наглядно демонстрирует, что Зеленский теряет проценты, а Бойко напротив получает дополнительную поддержку избирателей.

Если говорить о популярности партий, то рейтинг «Слуги народа» за последнее девять месяцев снизился с 51,3% до 20,5%. Рейтинг «ОПЗЖ» увеличился с 6,4% до 14%. Отмечается, что помимо этих двух партий пятипроцентный барьер могут пройти «Европейская солидарность» (10%) и «Батькивщина» (5,7%).

Напомним, как сообщалось ранее, повышение пенсий касается не всех: в Пенсионном фонде опровергли популярное заблуждение.