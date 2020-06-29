Россия готовится к новой аннексии – Чийгоз назвал место следующего удара

Политика
Родион Власов0

Российская Федерация готова перейти к новой аннексии украинских территорий. Нардеп от «Европейской солидарности» Ахтем Чийгоз узнал, куда именно Россия нанесет свой следующий удар.

Армия РФ
Армия РФ. Фото — sharknews.ru

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Нардеп уверен, что Россия намерена захватить южные земли Украины. Особо опасными местами он назвал земли, которые соседствуют с Крымом. Чийгоз выделил две главные причины по которым Россия вскоре решится на агрессивные действия. Он подчеркнул, что агрессору нужны территории с доступом к пресной воде, и кроме того, Путин намерен поднять боевой дух своего народа новыми завоеваниями и конфликтами.

Представитель «ЕС» рассказал, что сейчас руководство РФ воодушевлено тем, что в Украине ослабляют военные силы, и разгораются конфликты между политическими силами. Он отметил, что Россия не откажется от попыток пойти на сближение с нынешней властью Украины, но от Донбасса и Крыма РФ никогда не откажется добровольно.

Напомним, как сообщалось ранее, Пушилин дал приказ бежать – блогер из ОРДО рассказал о панике в «верхах власти ДНР».


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