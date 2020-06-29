Россия готовится к новой аннексии – Чийгоз назвал место следующего удара

Российская Федерация готова перейти к новой аннексии украинских территорий. Нардеп от «Европейской солидарности» Ахтем Чийгоз узнал, куда именно Россия нанесет свой следующий удар.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Нардеп уверен, что Россия намерена захватить южные земли Украины. Особо опасными местами он назвал земли, которые соседствуют с Крымом. Чийгоз выделил две главные причины по которым Россия вскоре решится на агрессивные действия. Он подчеркнул, что агрессору нужны территории с доступом к пресной воде, и кроме того, Путин намерен поднять боевой дух своего народа новыми завоеваниями и конфликтами.

Представитель «ЕС» рассказал, что сейчас руководство РФ воодушевлено тем, что в Украине ослабляют военные силы, и разгораются конфликты между политическими силами. Он отметил, что Россия не откажется от попыток пойти на сближение с нынешней властью Украины, но от Донбасса и Крыма РФ никогда не откажется добровольно.

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