В МИД рассказали, когда в Украине разместят военные базы НАТО

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар рассказал, когда и при каких условиях в нашей стране разместят военные база Североатлантического альянса.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «24 канал«.

Так, по словам Василия Боднара, говорить о размещении военных сил НАТО в Украине можно будет лишь тогда, когда мы станем полноценным членом этого альянса.

«Только недавно мы стали участниками Программы расширенных полномочий НАТО. Это ещё один шаг для сотрудничества с Североатлантическим альянсом».

А слухи о том, что в Украине скоро появятся базы НАТО — всего лишь миф, подчеркнул замминистра:

«Как только мы станем членом НАТО — тогда это вопрос можно будет обсуждать на серьезном уровне. Я напомню, что ещё на Бухарестском саммите мы просили о ПДЧ в НАТО. Тогда Альянс нам прямо ответил, что и Украина, и Грузия обязательно станут членами НАТО».

Напомним, ранее мы писали, что НАТО поможет Украине в борьбе с российской агрессией.