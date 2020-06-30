Что эти бездари делают в Правительстве?! – Азаров возмущен заявлениями народных избранников

Бывший премьер Украины Николай Азаров в очередной раз отличился одиозным заявлением в сторону политиков. На этот раз он раскритиковал министра юстиции Украины Дениса Малюськи, который, возможно, пошутил о гомосексуальной связи с мужчиной.

Об этой информации сообщил Азаров своем «Твиттере», передает «НБН».

«Что эти бездари делают в Правительстве?! И почему они все еще в правительстве?!», — написал Азаров.

И почему такие бездари все еще в Правительстве?! pic.twitter.com/qeSf5h3LGa — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) June 29, 2020

К сожалению, экс-премьер не стал раскрывать причину своего недовольства. Возможно, его обескуражила зачеркнутая фраза Малюськи о «горячем мужчине». Однако проблема может заключаться и в его последнем предложении о тюрьмах, в которые он может приехать. К сожалению, причина недовольств Азарова так и осталось сокрытой.

Однако не умолчали по этому поводу пользователи соцсетей. Они были категорически не согласны с бывшим премьером. Более того, они начали «тролить» экс-премьера Украины, коверкая его украинский слог.

Напомним, Зеленский станет последним президентом Украины – Рабинович выступил с тревожным заявлением.