Что эти бездари делают в Правительстве?! – Азаров возмущен заявлениями народных избранников

Политика
Родион Власов0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Бывший премьер Украины Николай Азаров в очередной раз отличился одиозным заявлением в сторону политиков. На этот раз он раскритиковал министра юстиции Украины Дениса Малюськи, который, возможно, пошутил о гомосексуальной связи с мужчиной.

Николай Азаров
Николай Азаров. Фото – Radiosvoboda.org

Об этой информации сообщил Азаров своем «Твиттере», передает «НБН».

«Что эти бездари делают в Правительстве?! И почему они все еще в правительстве?!», — написал Азаров.

К сожалению, экс-премьер не стал раскрывать причину своего недовольства. Возможно, его обескуражила зачеркнутая фраза Малюськи о «горячем мужчине». Однако проблема может заключаться и в его последнем предложении о тюрьмах, в которые он может приехать. К сожалению, причина недовольств Азарова так и осталось сокрытой.

Однако не умолчали по этому поводу пользователи соцсетей. Они были категорически не согласны с бывшим премьером. Более того, они начали «тролить» экс-премьера Украины, коверкая его украинский слог.

Напомним, Зеленский станет последним президентом Украины – Рабинович выступил с тревожным заявлением.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

В Венгрии объяснили изменение названия своего уполномоченного «по Закарпатью»

Дмитрий Климов

Порошенко заявил, что Россия выплатит все по решению арбитража и даже больше

Дмитрий Климов

Стало известно, сколько денег политсилы потратили на предвыборную кампанию

Христина Качоровська

Добавить комментарий