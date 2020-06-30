Имидж Украины упадет, но так надо: Шмыгаль прокомментировал уголовные дела против Порошенко

Премьер-министр отметил, что ему не приносит радости расследования против пятого президента… Но если есть неоспоримые факты виновности, закрывать на это глаза нельзя.

Таким мнением Денис Шмыгаль поделился в интервью «ВВС Украина«, пишет «НБН«.

«Я не радуюсь уголовному преследованию Порошенко. Расследование дел против президентов, тем более, если есть утверждающие факты, — это вред для государства. Очень неприятный момент».

По словам чиновника, было бы куда лучше, если бы политики честно выполняли свою работу без преступлений, коррупции и предательств госинтересов:

«Когда появляются подобные подозрения — это плохо. Когда хотят наказать политиков высокого ранга — это порти имидж страны на международном уровне. Но есть и обратная сторона медали — закон один для всех. Виновен — отвечай».

Шмыгаль подытожил, что как бы не прискорбно выглядели расследования против Порошенко в глазах международных партнеров, куда обиднее будет выглядеть коррупция, которая остается безнаказанной.

Премьер также отметил, что не видит в уголовных делах против Порошенко политического преследования.

Напомним, ранее мы писали, что Шмыгаль заступился за Авакова.