Пушилин дал ответ бунтарям в Седово: боевики «ДНР» предприняли срочные меры

Мирные жители из временно неподконтрольного украинским законным властям поселка Седово отправили главарю «республики» Денису Пушилину письмо и вышли на уличный протест. Пушилин немедленно направил в поселок боевиков и подавил негодование людей.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Протестующие мирные жители воодушевились известием о том, что Пушилин лично встретиться с ними и выслушает их просьбы, но это был лишь слух. На деле к протестующим пришли боевики.

«Надежды выявились пустыми, вместо Пушилина приехали боевики и стали выяснять, кто зачинщик протестов. Мирные жители сказали, что сами решили собраться для протеста, и у них нет главарей. В ответ на это боевики дали им пять минут, чтобы они спокойно разошлись по домам. Люди были вынуждены послушаться», — сообщает Telegram-канал «Седово онлайн».

После того, как люди поняли, что Пушилин не станет к ним выходить, они решили послушаться боевиков и на этом инцидент был исчерпан.

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