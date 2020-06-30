Украине не нужна компенсация за Крым — Кулеба

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украину интересует деоккупация полуострова, а не финансовая компенсация за потерю территории.

Об этом он поведал в интервью «Крым. Реалии«, пишет «НБН«.

На вопрос журналиста, почему Украина не требует компенсацию за аннексию АР Крым, Кулеба ответил:

«Вы предлагаете признать оккупацию и просить за это компенсацию? Что-то вроде — платите деньги и мы всё забудем? Нет! Наша стратегия полностью противоположна. Мы всегда и везде говорим, что аннексия Крыма — это временно. Это незаконно и это оккупация согласно всем международным правам. Мы всё делаем для того, чтобы эта оккупация прекратилась».

При этом министр не отрицает, что украинские компании, которые имели бизнес на полуострове и потеряли его из-за аннекси, имеют полное право судиться с Россией:

«Но нам очень важно, чтобы во всех таких процессах никаким образом не признали, что Крым стал российской территорией. Они страна-оккупант и не больше».

Напомним, ранее мы писали, что изменения в российской Конституции не помешают деоккупации Крыма.