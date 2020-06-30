Жители «ДНР» грозят Пушилину бунтом: недовольство людей достигло крайней точки

Дончане были крайне возмущены тем, что Денис Пушилин закрыл полностью так называемые «границы республики». Известно, что сделал он это якобы ради безопасности людей, которые могут заразиться COVID-19. Однако жители «ДНР», в свою очередь, не только не поддержали главаря сепаратистов, но еще и начали ему угрожать восстанием в «республике».

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на сообщения в соцсетях, передает «НБН».

Отмечается, что больше всего жители «ДНР» недовольны из-за отсутствия возможности выехать на территорию Украины. Многие из них, как стало известно, строили собственные планы на лето, которым, к сожалению, не суждено было сбыться.

«Пушилин скоро увидит госпереворот! Просто нет слов! Мы целых 15 часов ехали 850 километров, а потом еще и на Еленовке стояли с 5 утра до вечера. Вот вам и Народная республика! Ненавижу эту чертову власть!», — сообщил один из комментаторов.

Этого человека поддержали и другие люди в соцсетях, которые выразили желание выйти на улицу и открыто действовать против «фашистских» мер, направленных против своих же людей.

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