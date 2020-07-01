Бывало и хуже — Порошенко рассказал, готов ли оказаться за решеткой

Пятый президент Украины прокомментировал предстоящий суд, на котором ему будут избирать меру пресечения. Есть большая вероятность, что после него Порошенко окажется за решеткой.

О том, готов ли он оказаться в тюрьме Петр Порошенко поведал в интервью Янине Соколовой, передает «НБН«.

«Знаете, за пять лет своего президентства я проходил куда более жесткие и трудные испытания… В частности, в 2014-2015 годах. Поэтому, могу сказать, что тюрьма — это не самое худшее испытание».

Напомним, ранее Порошенко рассказал, кто приказал открывать против него уголовные производства.