Критическая ситуация в Крыму: оккупанты столкнулись с проблемой огромного масштаба (фото)

Стало известно о том, что на территории оккупированного Крымского полуострова практически высохла вся пресная вода. Наблюдается аномальная засуха, а всю весну на полуострове не наблюдалось осадков. Эксперты заявили о том, что ситуация в Крыму очень критическая.

Об этой информации сообщили корреспонденты «Крым.Реалии», передает «НБН».

Отмечается, что в данный момент реки на территории оккупированного полуострова больше похожи больше на классические ручьи. Очевидцы на этом фоне отмечают, что реки в Крыму сильно обмелели. Особенно это заметно в Белогорском районе, где наблюдается крупнейшее горное плато Крыма. Метеорологи, в свою очередь, заявили о том, что осадков не было 3 месяца и ситуация требует немедленного разбирательства.

«В июне были осадки. Это положительный момент. Люди не будут какое-то время страдать из-за отсутствия пресной воды. Но этих осадков недостаточно, чтобы наполнить истощившиеся подземные водные ресурсы, что питают реки Крыма», — заявили метеорологи.

Очевидцы также заявили о том, что из-за отсутствия воды и осадков мелеют Белогорское, а также Тайганское водохранилища.

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