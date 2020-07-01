«Миротворец» утверждает, что Андрей Портнов «сливал» важные данные в Россию

На сайте Центра «Миротворец» опубликовали результаты расследования, которые доказывают, что скандальный соратник Януковича и юрист Андрей Портнов работает на Кремль.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Факты«.

По данным расследования, некий российский агент с позывным «Казбек» — это на самом деле скандальный юрист, чиновник времен Януковича Андрей Портнов.

К такому выводу расследователи пришли после изучения информации со взломанной электронной почты Бориса Рапорта — подчиненного Владислава Суркова, который до недавно был советником Путина и курировал вопрос Донбасса. В «Миротворце» обратили внимание на то, что Рапорт переписывался с человеком, назвавшим себя Рашидович Казбек. Его электронная почта — a4112148@icloud.com

В своих письмах «Казбек» отправлял Рапорту планы правоохранительных органов Украины относительно тех или иных лиц, которые интересовали Кремль. Помимо этого, в интересах РФ «Казбек» проводил в Украине мощные инфокампании, дискредитируя власть и чиновников:

«Согласовывая свои планы с Кремлем, «Казбек» создавал в Украине правозащитные общественные организации. Далее, эти организации, при участии «Казбека» и одобрении из Москвы, принимали судебные решения, которые наносили ущерб интересам Украины».

Почему все подозрения упали именно на Портнова расследователи объясняют просто: в почте был номер телефона, который установлен на Оболони в Киеве. Принадлежит он некой Портновой Т. В. А адрес, где установлен сей телефон, зарегистрирован на физическое лицо — Портнов А. В.

Расследователи также заявили, что обнародовали лишь часть материалов, а всю остальную информацию опубликуют позже.

Напомним, ранее мы сообщали, что Усик и Ломаченко попали в списки сайта «Миротворец».