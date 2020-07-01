Пожалейте женщину, снимите с неё это бремя — Порошенко неожиданно выступил в защиту Венедиктовой

Политика
Христина Качоровська0
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Во время своего выступления в Печерском райсуде Киева пятый президент Украины заявил, что генпрокурор Венедиктова боится Зеленского.

Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото — advokatpost.com

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «УП«.

«Госпожа Венедиктова, в глубине души, понимает, что её предшественник Рябошапка был прав, когда назвал дела против меня «юридическим трешем». Но, так как она зависит от Зеленсокго, то боится за свою дальнейшую судьбу… Снимите с Венедиктовой это бремя, отстраните её. Имейте уважение к женщине».

Далее Петр Порошенко обратился к Зеленскому и Венедиктовой:

«Вас никто не боится. Мы вас не боимся. Раз уже нацелились на меня — бейте. Не бойтесь, не оттягивайте этот момент. Хотите бросить за решетку — бросайте».

Напомним, ранее Порошенко рассказал, готов ли оказаться за решеткой.


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