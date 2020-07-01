Выезд из «ДНР» открыт: Пушилин издал новый «указ» о сближении с Россией

Глава «ДНР» Денис Пушилин открыл выезд из «республики» в Российскую Федерацию без ограничений, чем в очередной раз подчеркнул приоритеты своей политики. «Указ» Пушилина открыл дорогу без ограничений лишь в сторону России, оставив украинские территории без внимания.

Об этом сообщает DonPress, передает «НБН».

Обязательным условием при переезде остается самоизоляция. Кроме этого никаких ограничений на выезд из «ДНР» в РФ больше нет. Вместе с тем, дела с выездом в ОРЛО обстоят иначе. Въезжать разрешено лишь тем людям, которые имеют прописку на временно неподконтрольных территориях Луганщины. Кроме того, разрешение на выезд в ОРЛО могут получить украинцы, которые совершают поездку из-за доказанных неотложных дел (смерть или болезнь близких, срочное лечение, командировка).

Грузовые перевозки между «республиками» продолжают свою работу без препятствий.

Открывать сообщение с подконтрольными Киеву территориями Пушилин отказывает.

Напомним, как сообщалось ранее, это будет полная деградация – генерал Маломуж рассказал, что будет после захвата Россией Херсонской области.