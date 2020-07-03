Депутаты разрешили выпускникам из ОРДЛО вступать в украинские ВУЗы без ВНО

Теперь выпускники из временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой области смогут поступить в любой ВУЗ Украины без ВНО. Более того, их обучение будет оплачено из Госбюджета Украины.

Об этом передает «НБН«.

На сегодняшнем внеочередном заседании парламента народные избранники приняли проект закона, за основание и в целом, который предусматриваем упрощенную процедуру поступления в ВУЗ для выпускников из ОРДЛО.

Если ранее ученики из оккупированных территорий могли бесплатно обучаться только в нескольких ВУЗах Украины, то теперь они могут поступать в любой университет.

Для этого им не понадобиться сдавать ВНО, как это делают обычные украинские абитуриенты. И даже больше: обучатся выпускники из ОРДЛО будет совершенно бесплатно, ведь все расходы возьмет на себя государство. Примечательно, что для них не будет отдельных государственных мест, а они просто займут те бесплатные места, которые выделены квотами.

О таких изменениях просил лично Владимир Зеленский. Собственно, он и подал соответствующий проект закона в Раду и сегодня, 3 июля, 310 нардепов поддержали законопроект президента.

Напомним, ранее мы писали, что в Раде зарегистрировал проект закона о поступлении в ВУЗы без ВНО для выпускников из ОРДЛО.