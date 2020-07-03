СМИ раскрыли, как будет действовать РФ при штурме Херсона: новый план Путина по вторжению в Украину

Вооруженная атака Российской Федерации может произойти уже очень скоро. На этом фоне многие эксперты начали говорить о том, как будет действовать Владимир Путин. Прежде всего ожидается, что российская армия возьмёт штурмом канал водоснабжения. Затем она пустит воду в оккупированный Крым.

Об этой информации сообщил Телеграм-канал «Донбасский кейс», передает «НБН».

Крайние меры оккупантов в акватории Азовского моря связаны с планами Кремля насчет южной области Херсонской области. Эксперты сообщают, что это нужно РФ для того, чтобы заполучить Северо-крымский канал и пустить воду в захваченный Крым.

«Россия будет действовать логично, это вполне точно, когда речь идет о войнах. И самый логичный путь – это высадка десантных войск близ побережья или на самом побережье Азовского моря. Они высадятся там, где акватория контролируется «ДНР». Военные будут контролировать и максимально сокращать потоки граждан, что стремятся провести отдых на побережье в Новоазовском районе», — сообщил источник.

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