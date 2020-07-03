Зеленский на грани краха: рейтинг показал очень близкую борьбу двух главных оппонентов президента Украины

Действующий президент Украины Владимир Зеленский активно теряет народную поддержку. Его рейтинг снизился до 34,6%, и многие эксперты пристально следят за борьбой двух главных кандидатов на замену Зеленскому.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на социальный опрос опубликованный группой «Рейтинг».

Если бы выборы на пост президента Украины проводились в ближайшие дни Зеленский все еще лидировал бы, но его поддержка со временем падает, а поддержка его оппонентов напротив растет.

Второе и третье место занимают Петр Порошенко (11,4%) и Юрий Бойко (11,2%) соответственно. Рейтинг этих двух кандидатов от опроса к опросу довольно сильно изменяется, и представитель «ОПЗЖ» не редко опережает представителя «Европейской солидарности». Стоит учитывать и тот факт, что выборы не редко преподносят сюрпризы и кандидаты, которые несколько уступали своим соперникам неожиданно выходят вперед, ведь 15% опрашиваемых готовы голосовать, но еще не определились со своим фаворитом.

Напомним, как сообщалось ранее, назревают изменения в отношениях Украины и РФ: подробности новой сделки властей.