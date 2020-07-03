Зеленский на грани краха: рейтинг показал очень близкую борьбу двух главных оппонентов президента Украины

Главное Политика
Родион Власов0
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Действующий президент Украины Владимир Зеленский активно теряет народную поддержку. Его рейтинг снизился до 34,6%, и многие эксперты пристально следят за борьбой двух главных кандидатов на замену Зеленскому.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — gazeta.ru

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на социальный опрос опубликованный группой «Рейтинг».

Если бы выборы на пост президента Украины проводились в ближайшие дни Зеленский все еще лидировал бы, но его поддержка со временем падает, а поддержка его оппонентов напротив растет.

Второе и третье место занимают Петр Порошенко (11,4%) и Юрий Бойко (11,2%) соответственно. Рейтинг этих двух кандидатов от опроса к опросу довольно сильно изменяется, и представитель «ОПЗЖ» не редко опережает представителя «Европейской солидарности». Стоит учитывать и тот факт, что выборы не редко преподносят сюрпризы и кандидаты, которые несколько уступали своим соперникам неожиданно выходят вперед, ведь 15% опрашиваемых готовы голосовать, но еще не определились со своим фаворитом.

Напомним, как сообщалось ранее, назревают изменения в отношениях Украины и РФ: подробности новой сделки властей.


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