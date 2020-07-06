Где же справедливость?! – Азаров раскрыл, как отреагировал Зеленский на провокации «Нацкорпуса»

Политика
Родион Власов0
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Экс-премьер Украины Николай Азаров высказался насчет провокаций и избиений «Национального корпуса» сторонников партии Шария. Он сообщил, что Владимир Зеленский и другие члены Правительства практически ничего не делают для того, чтобы прекратить беспорядки на улицах.

Николай Азаров
Николай Азаров. Фото — Hromadske.ua

Об этом заявил Азаров на своей страничке в «Твиттере», передает «НБН».

«Увы, в Украине от правосудия ничего не осталось. Винницкий радикал из «Нацкорпуса» до полусмерти намеревался избить обычного жителя Украины. Националисту всего дали меру пересечения в виде домашнего ареста. И где же справедливость в этой стране?!», — написал он.

Очевидно, Азаров был обескуражен тем, что мера пресечения была достаточно мягкой для столь серьезного преступления. Однако комментаторы не были согласны с мнением Азарова. Они не только высмеяли заявления экс-премьера, но и добавили, что партия Шария и «ОПЗЖ» являются потенциальными врагами для всего украинского общества.

Как сообщалось ранее, расстреляем и все – Ярош жестко предупредил политиков из «ОПЗЖ» (видео).

 


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