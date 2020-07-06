Кремль требует от Украины немедленной имплементации «формулы Штайнмаера»: эксперт рассказал подробности встречи представителей Нормандской четверки в Берлине

Соглава общественной организации «Права справа» Дмитрий Снегирев рассказал, что Россия требует от Украины предоставить особый статус Донбассу и имплементировать в свое законодательство так называемую «формулу Штайнмаера». Иначе Кремль пойдет на эскалацию конфликта на Донбассе.

Об этом Снегирев поведал в комментарии изданию «UA. News«, пишет «НБН«.

Эксперт напомнил, что 3 июля в Берлине состоялась промежуточная встреча представителей Нормандской четверки.

На ней представители РФ требовали от Украины отчитаться о выполнении обязанностей, взятых на себя в декабре 2019 года в Париже:

«В декабре Россия пошла на некоторые уступки и показала, что если Киев примет изменения в законодательство по поводу «формулы Штайнмаера» и особого статуса ОРДЛО, то они снизят градус напряжения на линии фронта».

Но уже 3 июля, говорит Снегирев, Россия была очень жёсткой и требовательной:

«Они фактически поставили Киеву ультиматум: выполнить взятые на себя обязательства и отчитаться об их выполнении 7 июля, на встрече ТКГ. Иначе они «поставят на паузу» Нормандский формат переговоров и не пойдут на уступки в вопросах режима тишины на Донбассе и обмена пленными. Более того, перед 3 июля Россия перекинула на Донбасс батальонно-тактическую группу, что выглядит как военное давление на нашу страну».

Снегирев подчеркнул, что перед той же встречей на Донбассе резко возросло количество обстрелов — от 4 до 20 в сутки — что также можно рассматривать как некий шантаж:

«Кремль как бы даёт понять: или вы сами выполняете свои обязанности, или мы вынудим вас это сделать силой».

При этом, отмечает эксперт, вряд ли стоит ожидать от России широкомасштабного военного вторжения на Донбассе и, тем более, со стороны Крыма:

«На Донбассе будет некая эскалация… Но точно не открытое военные вторжение. И со стороны Крыма также не стоит ничего ждать. Россия всячески открещивается от вмешательства в Украину, везде представляется третей непричастной стороной. Если они начнут наступление на Херсон — весь мир воспримет это как акт военной агрессии. А им этого не надо».

Но вот ситуацию на Донбассе Москва будет использовать, чтобы и далее давить на Украину, расшатывать как политическую, так и военную сферы страны:

«Они будут вынуждать нас таким способом принять особый статус для ОРДЛО».

Напомним, ранее мы писали, что Россия требует от Украины в строчном порядке изменить Конституцию.