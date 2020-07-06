Путин устал терпеть — Венедиктов рассказал, почему президент РФ сменил Суркова на Козака

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал почему, президент РФ Владимир Путин уволил своего помощника Владислава Суркова, и тем самым отстранил его от «кураторства» так называемыми «Л/ДНР». По словам Венедиктова, «Сурков провалился».

Об этом российский журналист рассказал в интервью для Дмитрия Гордона, сообщает НБН, со ссылкой на YouTube-канал Гордона.

Известный журналист Дмитрий Гордон спросил у Алексея Венедиктова, почему президент РФ Владимир Путин отстранил Владислава Суркова от «украинской темы», а вместо него назначил Дмитрия Козака. На что Венедиктов ответил, что стратегия Суркова оказалась провальной.

«Сурков провалился в понимании Кремля, в понимании президента РФ. Потому, что Владислав Юрьевич был сторонником «русского мира» вплоть до Одессы. История с Донецком и Луганском и дальше Мариуполем, он был ее лоббистом», — заявил Венедиктов.

По словам российского журналиста, Сурков докладывал Владимиру Путину, о том, что 90% населения Луганска и Донецка встретят россиян, «как освободителей». Как выяснилось, на самом деле это не так. Венедиктов вспомнил об одном из своих разговоров с Владиславом Сурковым.

«Потом, когда мы с ним дискутировали, уже давно потом – после 2014 года. Он тогда еще был помощником. Я говорил ему, ну как же, ведь были опросы, что в Донецке 45%, а Луганске 40% хотели бы , а в Крыму за 80%. На что он ответил, «мы не проводили, это украинские опросы». Отличная история, и ты президенту это впаял. Тебе, когда-нибудь прилетит», — рассказал Венедиктов.

По словам главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», у президента РФ со временем созрел другой план, хотя Сурков говорил, что «надо потерпеть и народ сам захочет в Россию».

«Путин устал терпеть. Он стал считать: а если, я разменяю Донецк и Луганск на снятие санкций, тут пришел Макрон, такой слабый мальчишечка, с Трампом все понятно – мы им отманипулируем. А Меркель выгодно … «Северный поток-2»», — заявил Венедиктов.

По словам Венедиктова, на этом этапе Сурков перестал быть нужным для Путина.

«Сурков перестал быть нужным на этом этапе, его идеология перестала быть востребованной. Берется Дмитрий Козак, который довольно успешно вел переговоры по Приднестровью», — заявил Венедиктов.

При этом российский журналист отметил, что «Козак нацелен на результат, а не на идеологию», в отличие от Суркова.

«Козаку поставлена конкретная задача. Козак очень гибкий, он действительно неплохой переговорщик, уважительный, а вот у Владислава Юрьевича этого качества напрочь. Как мы знаем, он кидал бумаги, устраивал истерики на переговорах. А Козаку не западло вести переговоры», — заявил Венедиктов.

Но, несмотря на это, по словам Венедиктова, планы Путина «обменять территории» на санкции провалились.

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