Шарий показал, как Зеленский выполняет свои обещания: блогер о провалах президента (видео)

Одиозный блогер Анатолий Шарий выпустил видеоролик, в котором наглядно показал, как Владимир Зеленский помогает родному городу Кривому Рогу. По словам Шария, Правительство и лично президент фактически ничего не сделали, чтобы улучшить экологию в городе.

Об этой информации сообщил Шарий в своем YouTube, передает «НБН».

«Расскажу, как власти выполняли собственные обещания. К тому же еще расскажу, как Зеленский сумел изменить свою малую Родину», — написал Шарий в своем «Телеграме».

На видеоролике в самом начале блогер показал общения Зеленского и представителей «Слуги народа». Год назад, как оказалось, будущие власти пообещали улучшить состояние экологии в городе. И, более того, выступили с инициативой о том, чтобы Министерство экологии Украины было перенесено в Кривой Рог.

«Но по после стольких ожиданий и чаяний что же мы видим? Люди в городе продолжают страдать из-за экологии, а Министерство экологии все еще находится в Киеве. А ведь люди поверили этой власти…», — сообщил в конце Шарий.

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