Ситуация на КПП «Еленовка» резко изменится: в «ДНР» заявили о долгожданной акции

Стало известно, что уже завтра, седьмого июля, на КПП «Еленовка» произойдет событие, которого ждали многие Украины. «ДНР» обещает создать «гуманитарный коридор», что поможет справиться со сложной ситуацией на КПП.

Об этом сообщает DonPress, передает «НБН».

С заявлением выступил координатор «Оперативного штаба» «Здоровое Движение» Сергей Кондрыкинский. Он уверяет, что седьмого июля будет значительно проще заехать в «республику». Он подчеркивает, что для пересечения «границы» обязательно необходимо заранее подать заявление с указанием причин поездки. Благодаря этому человек будет внесен в специальный список, согласно которому будет осуществляться пропуск.

Стоит отметить, что после пересечения «границы» все люди будут обязаны пройти обсервацию. Известно, что руководство «ДНР» создало специальные лечебные учреждения для аналогичных процедур.

На видео можно увидеть дополнительные данные о необходимой формальной части подготовки к поездке.

Напомним, как сообщалось ранее, «ДНР» может получить преимущество над Киевом: сепаратисты заявили о серьезной спецоперации.