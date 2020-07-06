Успешная операция ВСУ на Донбассе: противник понес большие потери

Украинские разведчики обнародовали данные о потерях боевиков в зоне военных действий на Донбассе во результате проведенных войсковых операций ВСУ за неделю с 29 июня по 5 июля.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Подтвержденные данные говорят о том, что потери противника убитыми 13 человек, а раненными – 15 человек.

Этой информацией поделился на своей странице в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).

«Нашими воинами уничтожено один автоматический станковый гранатомет противника. Также враг потерял пост радиоэлектронной разведки, отдельный узел связи и автомобиль «Урал», — пишет Штефан.

По словам офицера, обстановка на передовой остается полностью под контролем украинских военных.

Также сообщается о том, что боевики лишились дорогой российской техники, которая поступает в зону конфликта оборудования, как «гуманитарка».

Ранее сообщалось о том, что Гиркин назвал главную ошибку Путина по Донбассу.