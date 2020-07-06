Вторжение российских войск в Херсон: Турчинов рассказал, когда Кремль решится на новые военные действия

По мнению бывшего секретаря СНБО, Москва выжидает момент, когда ситуация в Украине будет не контролированной и здесь воцарит хаос.

Об этом Александр Турчинов поведал в эфире «5 канала», пишет «НБН«.

Турчинов прокомментировал опасения бывшего командующего ВС США в Европе Бена Ходжеса о том, что Россия может вторгнуться в Херсонскую область, чтобы обеспечить подачу воды в Крым:

«Чтобы совершить очередное военное вторжение, Кремлю нужно, чтобы в Украине была нестабильная ситуация… Как в конце 2013 — начале 2014 годах… Тогда в стране царило безвластие. Сегодня мы видим, что в Украине усиливается кризис, ситуация становится более не контролированной… Это действительно может стать предусловием для российской агрессии».

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина защитить себя от нового вторжения, Турчинов сказал:

«Обещанная Путиным вода в Крыму появится лишь тогда, когда там начнут мочиться в штаны российские военные. Потому что украинцы будут защищать свою землю».

Напомним, ранее мы писали, что экс-посол США Уильям Тейлор прокомментировал возможность вторжения российских войск в Крым.