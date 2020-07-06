Я ничего об этом не знаю — Песков прокомментировал возможность присоединения ОРДЛО к России

Пресс-секретарь российского президента уверяет, что ему ничего не известно о намерениях боевиков присоединиться к составу Российской Федерации.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.

Во время пресс-конференции Дмитрий Песков заявил, что действительно много жителей из так называемых «Л/ДНР» получили российские паспорта и теперь они считаются гражданами Российской Федерации.

По словам Пескова, это случилось потому, что «Украина отвергала этих граждан» и они решили поменять Родину:

«Но что касается присоединения новых территорий к России — то я об этом ничего не знаю. Я не владею никакой информацией по этому поводу».

Он добавил, что Москва продолжит предоставлять «гуманитарную помощь» жителям ОРДЛО:

«К сожалению, мы всё никак не приблизимся к моменту урегулирования ситуации на Юго-Востоке Украины. Да, мы говорим о ситуации на Юго-Востоке Украины и никак по-другому».

Напомним, ранее мы писали, что боевик Бородай анонсировал присоединения ОРДЛО к России.