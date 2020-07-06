Заявление Бородая о присоединении «Л/ДНР» к РФ: Эйдман рассказал, какая опасность скрывается за словами боевика

Российский социолог Игорь Эйдман прокомментировал недавнее заявление одного из бывших лидеров НВФ «Л/ДНР» Александра Бородая о том, что так называемые «Л/ДНР» скоро войдут в состав РФ. Эйдман считает, что делать подобные заявления без указания из Кремля Бородай не станет. По этому, по словам социолога, высказывание боевика нужно рассматривать серьезно.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Главком».

На днях один из бывших лидеров НВФ боевиков «Л/ДНР» Александр Бородай заявил, что скоро так называемые «Л/ДНР» статут частью РФ. Российский социолог Игорь Эйдман считает, что такие высказывания боевика не стоит оценивать, как просто очередной информационный вброс. Эйдман считает, что все гораздо серьезнее. По словам социолога, популярность президента РФ среди россиян продолжает падать. Эйдман пишет в своем блоге, что руководство Кремля на самом деле недовольно результатами голосования россиян по поправкам в Конституцию РФ.

«Пришлось вбросить беспрецедентное число фальшивых голосов, чтобы натянуть нужный итог», — пишет Эйдман.

По словам российского социолога, Путин может начать новый виток агрессии против Украины, чтобы поднять себе рейтинг за счет очередных «побед».

«Кремль, видимо, всерьез рассматривает возможность новой аннексии, чтобы поднять очередную волну урапатриотической истерии, и с ее помощью поднять рейтинг Путина», — считает Эйдман.

Кроме того, возвращаясь к заявлению Бородая, Эйдман заявил, что, таким образом, Кремль запугивает президента Украины Владимира Зеленского и одновременно смотрит, как на это отреагируют страны Запада. По мнению социолога, если же реакция Запада будет отсутствовать, тогда Кремль может пойти в наступление.

«Тогда от вымогательства можно будет переходить к новому витку агрессии, спешно переварить уже практически проглоченный Донбасс. Рейтинг не ждет», — заявил социолог.

Ранее мы сообщали, что в Совфеде РФ рассказали, чем могли бы стать территории Донбасса.