Евросоюз последовательно превращает Украину в колонию и сырьевой придаток: Медведчук

Председатель партии «ОПЗЖ» Виктор Медведчук выступил с резкой критикой позиции ЕС в отношении Украины.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на politics.comments.ua.

Речь идет о требовании Евросоюза к Верховной Раде и правительству Украины отказаться фактически от поддержки отечественного машиностроения.

По словам политика, данное требование выходит из письма посла ЕС Матти Маасикаса, направленного главе Кабмина Денису Шмыгалю и главе Парламента Дмитрию Разумкову, в котором речь идет об отмене решений правительства, направленных на стимулирование машиностроения в Украине.

Как считает Медведчук, такие требования ЕС являются абсолютно неприемлемыми.

Народный депутат пояснил, что Кабмин разработал проект постановления, в соответствии с которым 15‒30% комплектующих к продукции машиностроения, поступающей по импорту, должны производиться в Украине. Однако такое решение о защите отечественного производителя и стимулировании отрасли вызвало недовольство в ЕС.

Ранее сообщалось о том, что украинцы могут в одночасье потерять все, что будет накоплено на старость.