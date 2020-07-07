Евросоюз последовательно превращает Украину в колонию и сырьевой придаток: Медведчук
Председатель партии «ОПЗЖ» Виктор Медведчук выступил с резкой критикой позиции ЕС в отношении Украины.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на politics.comments.ua.
Речь идет о требовании Евросоюза к Верховной Раде и правительству Украины отказаться фактически от поддержки отечественного машиностроения.
По словам политика, данное требование выходит из письма посла ЕС Матти Маасикаса, направленного главе Кабмина Денису Шмыгалю и главе Парламента Дмитрию Разумкову, в котором речь идет об отмене решений правительства, направленных на стимулирование машиностроения в Украине.
Как считает Медведчук, такие требования ЕС являются абсолютно неприемлемыми.
Народный депутат пояснил, что Кабмин разработал проект постановления, в соответствии с которым 15‒30% комплектующих к продукции машиностроения, поступающей по импорту, должны производиться в Украине. Однако такое решение о защите отечественного производителя и стимулировании отрасли вызвало недовольство в ЕС.
Ранее сообщалось о том, что украинцы могут в одночасье потерять все, что будет накоплено на старость.