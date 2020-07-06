Украинцы могут в одночасье потерять все, что будет накоплено на старость: курьезы пенсионной реформы

Главное Общество
Ник Петров0
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При внедрении накопительной системы пенсионного обеспечения украинцы могут в одночасье потерять все, что им удалось накопить на старость.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Пенсионная реформа в Украине.
После внедрения накопительной пенсионной системы украинцы рискуют потерять все накопленные средства. Фото: vesti-ua.net.

Такой тревожной мыслью поделился директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В соответствии с новым законопроектом, который скорее всего будет принят, все трудоспособные граждане Украины будут отчислять в накопительные пенсионные фонды от 2 до 7% от ежемесячного дохода. Так будет проходить переход ко второму этапу пенсионной реформы – накопительной пенсионной системе.

Все бы ничего, если бы не одно «НО»: вкладывать деньги украинцы будут в частные фонды, и государство, при этом, никакой ответственности за эти фонды нести не собирается.

«Имея недавний опыт банкротств более сотни коммерческих банков, которые пребывали под жестким контролем НБУ, можем ли мы доверять свои средства новым, совершенно непонятным структурам?», – справедливо спрашивает Пендзин.

По его мнению, сейчас не самое лучшее время для такого полномасштабного эксперимента над людьми.

Ранее сообщалось о том, что в Украине отменяют льготные пенсии.


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