Заявление Гордона о «победобесии» России вызвало резкую ответную реакцию в Москве: российский телеведущий Соловьев ответил оскорблениями

Украинский журналист Дмитрий Гордон в своем интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову высказал мнение о зацикленности российских властей на победе во Второй мировой войне, назвав происходящее «победобесием».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Журналист напомнил, что даже в СССР после парада Победы в 1945 году, следующий парад прошел только через 20 лет. Также он раскритиковал открытие памятника неизвестному солдату под Ржевом, где до настоящего времени остаются незахороненными сотни тысяч бойцов Советской армии.

Раскритиковал Гордон и то, что власти РФ открыли памятник неизвестному солдату под Ржевом, когда там до сих пор незахороненными остаются сотни тысяч бойцов.

«Это победобесие, подлый пафос, этот цинизм с одной стороны, и с другой стороны люди, на которых всегда было наплевать», — высказал мнение Гордон.

Тут же последовала резкая ответная реакцию из Москвы. Один из Кремлевских глашатаев, одиозный телеведущий Владимир Соловьев набросился на Гордона с оскорблениями.

Соловьев обозвал украинского журналиста «фашистом» и «бандеровцем», обвинив в «ненависти к истории».

Ранее сообщалось о том, что Гиркин назвал главную ошибку Путина по Донбассу.