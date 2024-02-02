YouTube-канал «Україна на часі» опубликовал видео с пленным «освободителем», который рассказал свою историю попадания на фронт. Монак до того, как прийти с оружием в чужую страну, прошел путь от прораба до дояра и ветеринара, информирует «НБН».

После начала полномасштабной войны в Украине россиянин подписал контракт с Минобороны РФ и поехал в «зону СВО» копать окопы. Однако командование захватчиков решило использовать мужчину без боевого опыта для штурмов.

По словам «освободителя», он был шокирован масштабами потерь своего подразделения. Количество тел в посадке, которые никто не забирал, впечатлило оккупанта. После увиденного, Монак решил сдаться в плен.

Также 28-летний россиянин отметил, что в Украине он не увидел нацистов или неофашистов, о которых с экранов телевизоров в РФ рассказывают пропагандисты, в частности, «всеми любимый чокнутый баран» Владимир Соловьев.

Ранее пленный боевик российской ЧВК «Редут» «объяснил», как он оказался на фронте в Украине.