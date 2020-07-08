Гордон взял интервью у Жириновского, но боится его публиковать: СМИ узнали, что наговорил российский политик

Российское издание «Комсомольская правда» сообщает, что известный украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у российского политика, лидера «ЛДПР» Владимира Жириновского. Вот только, по информации россСМИ, Гордон не спешит публиковать интервью из-за его содержания.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Комсомольской правды».

Российское издание «Комсомольская правда» сообщает, что журналист Дмитрий Гордон записал интервью со скандально известным российским политиком Владимиром Жириновским. Вот только Дмитрий Гордон не хочет публиковать интервью с Жириновским. Журналисты «Комсомольской Правды» пишут, что Гордон не спешит публиковать интервью из-за высказываний Жириновского.

«По словам Гордона, Владимир Вольфович наговорил там такой жести, что они оба угодят в тюрьму», — пишет «Комсомольская правда».

Однако «Комсомольская правда» решила сама опубликовать интервью Гордона с Жириновским. По информации журналистов, интервью должно выйти сегодня, 8 июля в 22.00 (по московском времени) в эфире радио «Комсомольская Правда».

Как известно, ранее журналист Дмитрий Гордон записал интервью с бывшим «прокурором» аннексированного Крыма, депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской и террористом Игорем Гиркиным. Оба интервью вызвали шквал критики в обществе.

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