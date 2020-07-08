Офис Президента заказал мое убийство — Шарий выступил с громким обвинением против команды Зеленского

Известный украинский блогер и глава «Партии Шария» Анатолий Шарий публично обвинил команду действующего президента Украины Владимира Зеленского в попытке его физического устранения. Шарий провел расследование и назвал конкретные имена тех, кто, по его мнению, нанял против него убийц.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на видеообращение Анатолия Шария.

Известен тот факт, что сторонники «Партии Шария» неоднократно подвергались жестоким избиениям, которые порой почти доходили до лишения людей жизни. Сам Шарий заявлял, что нападения на его людей связаны с угрозами со стороны «Нацкорпуса» и с Офисом Президента, который якобы, покрывает действия радикалов.

Ныне Шарий заявляет, что он провел расследование и узнал, что люди из окружения Зеленского намереваются заказать против него убийц для физического устранения политического оппонента. Шарий считает, что заказчиком убийства является замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, которому в этом деле оказывает поддержку глава СБУ Иван Баканов. Шарий уверен, что и сам Зеленский является их молчаливым соучастником, ведь никаких публичных заявлений президента относительно жестоких избиений нет и Зеленский якобы игнорирует данную проблему.

Шарий рассказал, что в ОП произошла утечка данных, благодаря чему он и смог расследовать данное дело, и принять упреждающие меры. Материалами, которыми Шарий пытается скомпрометировать Зеленского, блогер поделился в видео.

Напомним, как сообщалось ранее, Россия обеспокоена своей территориальной целостностью: в Госдуме предприняли важные меры по защите страны.