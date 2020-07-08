Путин готовит новое скандальное решение против Украины

Кремль шокировал новым скандальным решением против Украины, которое возмутило не только украинские власти и официальный Запад, но и самих россиян.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

В Госдуму России поступил проект закона, по которому к экстремизму приравниваются действия, направленные на нарушение территориальной целостности РФ.

Иными словами, любые призывы к возврату аннексированного Крыма Украине, в том числе и в соцсетях, в России будут расцениваться, как экстремизм, жестко пресекаться и наказываться штрафом до 300 тысяч рублей, либо колонией на срок до 4 лет.

По сообщению пресс-службы комитета по государственному строительству и законодательству России, данным проектом закона предусматривается закрепление новых норм Конституции РФ, по недопущению действий, направленных на отчуждение территории страны. Закон хотят принять до конца июля.

Таким образом Путин решил продемонстрировать, что не собирается выполнять требования международного законодательства и возвращать Крым Украине.

Ранее сообщалось о том, что Путин «прозрел» и готов поменять оккупированный Донбасс на снятие санкций.