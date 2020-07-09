А царь то не настоящий: в России бурно комментируют подтасовку результатов голосования по поправкам в Конституцию

В России с 4 июля вступила в действие новая Конституция после проведения так называемого всенародного голосования.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

По протоколам Центризбиркома «за» проголосовали более 70% российских граждан. Однако, как оказалось, результаты голосования были нагло подтасованы. Об этом, в частности, свидетельствуют факты о том, что при голосовании засветились тысячи недействительных паспортов, а также то, что много голосующих были записаны в системе несколько раз.

Соответственно, победитель этих «выборов» не может быть настоящим царем еще и потому, что сами выборы от начала до конца были ненастоящими.

Россияне с возмущением восприняли, очередную ложь, которую Путин подсунул народу, но они прекрасно понимают, что этот цирк не приведет к отмене результатов.

Сети бурлят комментариями.

«Ого! Так что, царь — не настоящий?!; Как говорится все для победы, главное дедушка доволен и шакалы в окружении; Жаль, результаты голосования не отменят; Кто бы сомневался; А можно прожить хоть один день и не опозориться, Путин и его ко в своем стиле», — так комментируют этот скандал пользователи сети.

Интересный факт произошел с публикацией обновленной Конституции. В первом варианте опубликованная Конституция называлась «конституция Президента Российской Федерации», однако потом спохватились и исправили на «Конституция Российской Федерации».

Ранее сообщалось о том, что Путин совершил колоссальную ошибку, стал жалким, иногда смешным.