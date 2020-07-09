Это фейк — у Порошенко прокомментировали запись якобы его разговора с Путиным

Политика
Христина Качоровська0
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С таким заявление выступил пресс-секретарь Петра Порошенко Андрей Жигулин. По его словам, Деркач является выпускником Высшей школы КГБ, поэтому неудивительно, что такая запись появилась.

Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото — delo.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

«Ложь и фейки — это один из основных инструментов гибридной войны России против Украины и лично против Порошенко. Они уже 6 лет этим занимаются. То «распятый мальчик», то «Порошенко убил брата в Молдове». А теперь вот «разговор с Путиным». И кто его обнародовал? Правильно. Выпускник Высшей школы КГБ. Это такой же смонтированный ролик, как и «разговор Порошенко с Байденом»».

Напомним, ранее мы сообщали, что нардеп Деркач опубликовал якобы разговор между Путины и Порошенко в апреле 2015 года.


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