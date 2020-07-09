Нет никаких оснований — в Кремле выступили против проведения Нормандского саммита

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак считает, что на сегодняшний день не может быть и речи о проведении нового Нормандского саммита.

Таким мнением он поделился в интервью российскому изданию «ТАСС», пишет «НБН«.

«Оснований никаких нет. Учитывая позицию Украины, в ближайшее время нет смысла проводить переговоры «нормандской четверки». Новые переговоры могут пройти лишь при условии, что были выполнены договоренности предыдущего саммита… А сегодня никакая из договоренностей принятая на саммите в Париже не выполнена».

Напомним, ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Нормандский саммит может пройти в августе.