Песков выдвинул Украине ультиматум: пресс-секретарь Путина о важном политическом решении Киева

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков решил выдвинуть Украине ультиматум. Он сообщил, что Владимир Зеленский и вся Украина должна придерживаться парижских договоренностей. Если же таких мер не будет предпринято, Путин не будет проводить встречу с Зеленским.

Об этой информации сообщило информационное агентство «ТАСС», передает «НБН».

«Можно с уверенностью сказать, что только при выполнении парижских договоренностей будет проведен в скором времени саммит в «нормандском формате», — сообщил Песков.

При этом пресс-секретарь не стал говорить о том, что Украина их соблюдает или, напротив, игнорирует. Он акцентировал внимание своей речи на самом факте соблюдения их. Кроме того, Песков также не сказал, когда Путин будет готов к следующим переговорам, и когда они вообще состоятся.

Таким образом Песков в буквальном смысле поставил Украине ультиматум, от которого может напрямую зависеть процесс переговоров по Донбассу.

Как сообщалось ранее, выплачивать пенсии в Украине будут по-новому: ПФУ внедрил новые технологии в свою систему.