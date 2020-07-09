Потому что високосный год — Зеленский назвал причину проблем в Украине

Президент Украины уверен, что уже вскоре Украина преодолеет все свои проблемы. Это касается и эпидемии коронавируса, и экономической нестабильности. По мнению Зеленского, все эти проблемы возникли потому, что 2020 год — високосный.

Об этом глава государства поведал во время рабочей поездки в Черновицкую область, пишет «НБН» ссылаясь на «УНН«.

Во время встречи с представителями бизнеса Владимир Александрович прокомментировал украинские проблемы:

«Что касается ситуации с НБУ… Не хочу ничего обсуждать, мне кажется, все и так всё прекрасно понимают. Это я к тому, что друзей у нас мало… Это действительно так. Заявление Гонтаревой, что МВФ не должен давать нам кредит, пока нет главы Нацбанка… Видите, люди «помогают» даже из-за границы. Но мы вас прекрасно пониманием, сколько из-за этого курса всего закрылось… И проблемы с курсом, и коронавирус… Мы всё преодолеем, выйдем из ситуации. Високосный год, как говорят, самый трудный».

Напомним, ранее мы писали, что Порошенко напомнил Зеленскому о судьбе Януковича.