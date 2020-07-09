Присоединение «ЛДНР» к России: в Госдуме приняли окончательное решение

В Госдуме Российской Федерации дали ответ на прогноз «экс-главы руководства ДНР» Александра Бородая о скором присоединении «ЛДНР» к РФ. С заявлением выступил первый заместитель председателя комитета нижней палаты России по делам СНГ Константин Затулин.

Об этом сообщает Donpress, передает «НБН».

Затулин выразил позицию руководства РФ, которая сводится к тому, что данное высказывание Бородая есть лишь его собственное мнение. Политик высмеял Бородая подчеркнув, что давать подобные прогнозы — лишь способ привлечения внимания и не более.

«Люди могут спорить, вошли эти территории в состав РФ по факту или нет. В плане гуманитарной помощи и налаживания жизни людей на Донбассе в условиях блокады – действительно, отчасти это наша забота. Что касается того, чтобы «в скором времени» признать республики официальной частью России, как предсказывал Бородай, тут я могу отметить, что Бородай не оракул в данном вопросе и давать такие прогнозы он совсем неспособен», — сказал представитель властей РФ.

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