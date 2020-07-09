Зеленский выдвинул новое требование боевикам: Донбасс находится под угрозой

На сайте украинского президента было опубликовано новое требование к сепаратистам из «Л/ДНР». В нем говорится о том, что они должны ради будущего Донбасса обеспечить режим тишины, пока специалисты занимаются тушением пожара на территории Луганской области.

Об этой информации сообщила Politeka, сославшаяся на официальный сайт Зеленского, передает «НБН».

Отмечается, что не так давно начались переговоры ТКГ по Донбассу. Перед началом этого заседания Андрей Ермак сообщил о возникновении сильного пожара на Донбассе. Из-за него на сегодняшний день пострадал населенный пункт, есть даже погибшие люди. Огонь распространился настолько сильно, что под угрозой оказались другие населенные пункты: Смолянинове, Капитаново, а также Вороново.

Как только Владимир Зеленский узнал об этом, он сразу же приехал на территорию Донбасса. Он был проинформирован соответствующим образом. Как оказалось, ликвидация пожара осложняется тем, что пламя находится близ линии разграничения.

Именно в связи с этим у Зеленского опубликовали пост, в котором говорится о том, что боевики из «ЛНР», а также «ДНР» не должны мешать устранению огнища. В противном случае, под угрозой может оказаться вся территория Донбасса.

Напомним, Песков выдвинул Украине ультиматум: пресс-секретарь Путина о важном политическом решении Киева.