У Путина ответили Зеленскому, как Россия финансирует Медведчука

После повторного заявления президента Украины Владимира Зеленского о финансировании Россией одиозного народного депутата Виктора Медведчука, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выступил с комментариями.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

По заверению Пескова, президента Украины вводят в заблуждение, преподнося ему ошибочную информацию.

Как отметил пресс-секретарь главы Кремля, РФ никак не финансирует гражданина Украины Виктора Медведчука.

Следует напомнить, что Медведчук является кумом Владимира Путина, не раз посещал Кремль и открыто ведет пророссийскую политику в Украине.

Ранее сообщалось о том, что Путин готовит новое скандальное решение против Украины.