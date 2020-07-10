У Путина ответили Зеленскому, как Россия финансирует Медведчука

Важное Политика
Ник Петров0
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После повторного заявления президента Украины Владимира Зеленского о финансировании Россией одиозного народного депутата Виктора Медведчука, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выступил с комментариями.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Кто финансирует Медведчука.
Вопрос о финансировании Медведчука Россией остается открытым. Фото: dialog.ua.

По заверению Пескова, президента Украины вводят в заблуждение, преподнося ему ошибочную информацию.

Как отметил пресс-секретарь главы Кремля, РФ никак не финансирует гражданина Украины Виктора Медведчука.

Следует напомнить, что Медведчук является кумом Владимира Путина, не раз посещал Кремль и открыто ведет пророссийскую политику в Украине.

Ранее сообщалось о том, что Путин готовит новое скандальное решение против Украины.


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