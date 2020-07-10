У Путина ответили Зеленскому, как Россия финансирует Медведчука
После повторного заявления президента Украины Владимира Зеленского о финансировании Россией одиозного народного депутата Виктора Медведчука, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выступил с комментариями.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.
По заверению Пескова, президента Украины вводят в заблуждение, преподнося ему ошибочную информацию.
Как отметил пресс-секретарь главы Кремля, РФ никак не финансирует гражданина Украины Виктора Медведчука.
Следует напомнить, что Медведчук является кумом Владимира Путина, не раз посещал Кремль и открыто ведет пророссийскую политику в Украине.
Ранее сообщалось о том, что Путин готовит новое скандальное решение против Украины.