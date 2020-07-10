Хочу защитить президента – Береза внезапно встал на сторону Зеленского

Недавно в СМИ появилась информация о том, что президент Украины вмести со своей семьей переехал жить в резиденцию в поселке Конча-Заспа. Бывший народный избранник Борислав Береза отреагировал на данную информацию.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Facebook-аккаунт Борислава Березы.

Народный избранник Борислав Береза пишет, что многих возмутила информация о переезде главы государства и его семьи в резиденцию в поселке Конча-Заспа. Ведь еще будучи кандидатом в президенты Владимир Зеленский высмеивал государственные дачи и другие привилегии чиновников.

«Многих возмутило то, что Зеленский, который изначально осуждал и высмеивал госдачи и привилегии высокопоставленных чиновников, в итоге сам переехал жить в такую дачу», — пишет Береза.

Сам же бывший народный избранник достаточно иронично прокомментировал переезд главы государства в элитный поселок.

«Хочу защитить президента Зеленского. На эту дачу выехали жить детки. Правда, не «какие-то» как говорил Зеленский, а его детки. Но «какая разница», как говорил тот же Зеленский? Да, друзья? А еще президенту негде жить сейчас. Он продал свой дом. Жене своего депутата. Так, что ему было необходимо переехать на эту дачу», — написал Береза.

Напоследок политик иронично добавил, что ждет, когда Владимир Зеленский переедет в Межигорье, где в свое время жил президент-беглец Виктор Янукович.

«Жду, когда президент Зеленский дозреет до переезда в Межигорье», — пишет Береза.

Многих возмутило то, что Зеленский, который изначально осуждал и высмеивал госдачи и привилегии высокопоставленных… Gepostet von Borislav Bereza am Freitag, 10. Juli 2020

Ранее мы писали, что Зеленский с семьей живет на вилле в поселке Конча-Заспа.