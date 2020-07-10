В «ДНР» начали массово снимать флаги России: соцсети рассказали о том, что произошло на Донбассе

На территории Донбасса люди в массовом порядке начали снимать знамена Российской Федерации. Причиной тому стало то, что РФ не хочет их принимать к себе, и многие даже в правительстве разочаровались в действиях Кремля.

Об этой информации сообщили корреспонденты World News, сославшиеся на ряд сообщений в соцсетях, передает «НБН».

Отмечается, что еще недавно настроения у жителей «Л/ДНР» были приемлемыми насчет России. Однако все поменялось после того, как прошли голосования к поправкам в Конституцию. Люди поняли, что Владимир Путин не намерен ничего делать для того, чтобы принять «ДНР» и «ЛНР» в состав России.

Денис Пушилин, в свою очередь, тоже делал все возможное для того, чтобы подтолкнуть Кремль к полноценному признанию республик. Но, как оказалось, это ни к чему не привело.

«Вполне вероятно, что Пушилин реально перестарался, «спалив» своих настоящих хозяев. Ведь известно, что там не должно быть солдат РФ с 2014 года. В Кремле не по нраву самодеятельность Пушилина, и он получил по шапке», — сказано в источнике.

Именно поэтому с недавних пор в Донецке начали снимать символику Российской Федерации. Хотя известно, что несколькими годами ранее за снятый флаг РФ сепаратисты могли сурово наказать.

Дырявые переживают.

И вашу @Promotor_Axon фоточку сперли) pic.twitter.com/rieDJZuiuU — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) July 9, 2020

Напомним, Зеленский поставил точку в вопросе Медведчука: президент ответил, кто финансирует лидера «ОПЗЖ».