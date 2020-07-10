Зеленский поставил точку в вопросе Медведчука: президент ответил, кто финансирует лидера «ОПЗЖ»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, кто предоставляет финансовые средства одному из главных политиков «ОПЗЖ». По словам украинского лидера, Виктор Медведчук финансируется непосредственно из России.

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

Отмечается, что тематическое заявление Зеленский сделал во время своей поездки в Волынскую область. Именно там он сообщил, что Медведчук финансируется откуда-то из России. Однако других подробностей президент не стал раскрывать.

«У меня есть информация об источниках финансирования Медведчука. Я прекрасно понимаю, что его спонсирует Российская Федерация. Однако эта ситуация должна рассматриваться правоохранительными органами. Я, как и любой гражданин Украины, не могу вмешиваться в процесс расследования. Надеюсь только на то, что специалисты тщательно проверят все необходимое», — сказал Зеленский.

Других подробностей президент Украины не стал раскрывать. При этом он не сообщил, какой именно информацией владеет насчет источников доходов Медведчука. Таким образом президент по личной инициативе не стал разглашать то, что ему удалось узнать.

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